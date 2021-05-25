https://ria.ru/20210525/shkolnitsa-1733785048.html
Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ
Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ - РИА Новости, 25.05.2021
Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:31
2021-05-25T11:31
2021-05-25T11:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
моздокский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии, сообщает СК РФ во вторник.Ученице стало плохо накануне в Калининской школе Моздокского района еще до начала Основного государственного экзамена (ОГЭ). Девочка экстренно была госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поставил ее ход на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/ege-1729541307.html
россия
моздокский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия