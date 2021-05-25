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Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ
Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ - РИА Новости, 25.05.2021
Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:31
2021-05-25T11:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
моздокский район
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии, сообщает СК РФ во вторник.Ученице стало плохо накануне в Калининской школе Моздокского района еще до начала Основного государственного экзамена (ОГЭ). Девочка экстренно была госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поставил ее ход на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ

11:31 25.05.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии, сообщает СК РФ во вторник.
Ученице стало плохо накануне в Калининской школе Моздокского района еще до начала Основного государственного экзамена (ОГЭ). Девочка экстренно была госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась.
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Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.
"Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поставил ее ход на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоздокский районПроисшествия
 
 
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