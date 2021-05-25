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Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ - РИА Новости, 25.05.2021

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы на ОГЭ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:31

2021-05-25T11:31

2021-05-25T11:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

моздокский район

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии, сообщает СК РФ во вторник.Ученице стало плохо накануне в Калининской школе Моздокского района еще до начала Основного государственного экзамена (ОГЭ). Девочка экстренно была госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поставил ее ход на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/ege-1729541307.html

россия

моздокский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия