https://ria.ru/20210525/shashlyk-1733822526.html
Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем
Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем - РИА Новости, 25.05.2021
Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем
Прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений СМИ о том, что осужденные колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) на Пасху жарили... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:22
2021-05-25T14:22
2021-05-25T16:21
россия
уфсин по ярославской области
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений СМИ о том, что осужденные колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) на Пасху жарили шашлыки и снимали происходящее на мобильный телефон, сообщили РИА Новости представители обоих ведомств.Новостной интернет-портал "Ярновости" опубликовал видео с мобильного телефона, на котором осужденные жарят шашлык на мангале. Мясо нанизано не на шампура, а на деревянные палочки. Голос за кадром говорит, что "в лагере проверка, а братва гуляет", он также поздравляет всех с Пасхой. По данным "Ярновостей", съемка велась в ИК-2 Рыбинска.В УФСИН по региону также заявили о служебной проверке. "Выясняются обстоятельства произошедшего. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - прокомментировал собеседник агентства.
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Кадры "пикника" в рыбинской ИК-2
Региональные прокуратура и ФСИН сообщили РИА Новости, что начали проверку после видео о том, что в колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) осужденные на Пасху жарили шашлыки
2021-05-25T14:22
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РИА Новости
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россия, уфсин по ярославской области, ярославская область, рыбинск, происшествия