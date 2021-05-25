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Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем
Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем - РИА Новости, 25.05.2021
Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем
Прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений СМИ о том, что осужденные колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) на Пасху жарили... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:22
2021-05-25T16:21
россия
уфсин по ярославской области
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений СМИ о том, что осужденные колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) на Пасху жарили шашлыки и снимали происходящее на мобильный телефон, сообщили РИА Новости представители обоих ведомств.Новостной интернет-портал "Ярновости" опубликовал видео с мобильного телефона, на котором осужденные жарят шашлык на мангале. Мясо нанизано не на шампура, а на деревянные палочки. Голос за кадром говорит, что "в лагере проверка, а братва гуляет", он также поздравляет всех с Пасхой. По данным "Ярновостей", съемка велась в ИК-2 Рыбинска.В УФСИН по региону также заявили о служебной проверке. "Выясняются обстоятельства произошедшего. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - прокомментировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210309/svyaz-1600527482.html
россия
ярославская область
рыбинск
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Кадры "пикника" в рыбинской ИК-2
Региональные прокуратура и ФСИН сообщили РИА Новости, что начали проверку после видео о том, что в колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) осужденные на Пасху жарили шашлыки
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россия, уфсин по ярославской области, ярославская область, рыбинск, происшествия

Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем

14:22 25.05.2021 (обновлено: 16:21 25.05.2021)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений СМИ о том, что осужденные колонии №2 в Рыбинске (Ярославская область) на Пасху жарили шашлыки и снимали происходящее на мобильный телефон, сообщили РИА Новости представители обоих ведомств.
Новостной интернет-портал "Ярновости" опубликовал видео с мобильного телефона, на котором осужденные жарят шашлык на мангале. Мясо нанизано не на шампура, а на деревянные палочки. Голос за кадром говорит, что "в лагере проверка, а братва гуляет", он также поздравляет всех с Пасхой. По данным "Ярновостей", съемка велась в ИК-2 Рыбинска.
"По материалам средств массовой информации о нарушении режимных требований в одной из ярославских колоний в ходе проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства и режимных требований. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Яна Смирнова.
В УФСИН по региону также заявили о служебной проверке. "Выясняются обстоятельства произошедшего. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - прокомментировал собеседник агентства.
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РоссияУФСИН по Ярославской областиЯрославская областьРыбинскПроисшествия
 
 
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