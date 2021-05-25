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Наука
https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html
В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы - РИА Новости, 25.05.2021
В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
Сократить с трех суток до одного часа время анализа радиоактивного загрязнения воздуха смогли ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По их мнению,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:00
2021-05-25T03:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сократить с трех суток до одного часа время анализа радиоактивного загрязнения воздуха смогли ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По их мнению, предложенная модель расчетов не требует модернизации оборудования и будет актуальна для любых предприятий атомной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Контроль уровня радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе – один из ключевых аспектов безопасности радиационных объектов. Как правило, такие аэрозоли образуются при механической и химической обработке радиоактивных материалов, а также в случае нештатных ситуаций на атомных силовых установках.Естественные носители радиоактивности воздуха – инертные газы радон, торон и актинион, а также их дочерние продукты – радионуклиды полония, висмута, свинца и талия. Радионуклиды, как объяснили специалисты СФУ, оседают на взвешенных в воздухе частицах или сами образуют аэрозоли различной плотности.Существующий метод измерения радиоактивного загрязнения воздуха, по словам ученых, требует для анализа не менее трех суток, что не позволяет принимать оперативные решения в случае аварии. Ученые СФУ усовершенствовали стандартную методику без изменений в оборудовании, сократив время анализа до одного часа.Зачастую возможность столь длительного ожидания влечет либо угрозу распространения загрязнения, либо большие экономические риски, отметили ученые СФУ. Предложенная ими модель расчетов помогает точно оценить уровень угрозы и принять решение о допуске персонала с учетом всех требований безопасности.“Мы показали возможность сравнения динамики α-распада пробы с калибровочной кривой распада естественных радионуклидов, характерной для данного региона. Благодаря этому примерно через час после снятия пробы можно сделать вывод о конкретном количестве техногенных радиоактивных аэрозолей в воздухе помещений – то есть в 72 раза быстрее, чем по старому методу", – прокомментировала Татьяна Кулагина.Исследование выполнялось при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-48-242001.
https://ria.ru/20201214/sfu-1588778189.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы

03:00 25.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредупреждающее табло в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске
Предупреждающее табло в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сократить с трех суток до одного часа время анализа радиоактивного загрязнения воздуха смогли ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По их мнению, предложенная модель расчетов не требует модернизации оборудования и будет актуальна для любых предприятий атомной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Контроль уровня радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе – один из ключевых аспектов безопасности радиационных объектов. Как правило, такие аэрозоли образуются при механической и химической обработке радиоактивных материалов, а также в случае нештатных ситуаций на атомных силовых установках.
Естественные носители радиоактивности воздуха – инертные газы радон, торон и актинион, а также их дочерние продукты – радионуклиды полония, висмута, свинца и талия. Радионуклиды, как объяснили специалисты СФУ, оседают на взвешенных в воздухе частицах или сами образуют аэрозоли различной плотности.
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Существующий метод измерения радиоактивного загрязнения воздуха, по словам ученых, требует для анализа не менее трех суток, что не позволяет принимать оперативные решения в случае аварии. Ученые СФУ усовершенствовали стандартную методику без изменений в оборудовании, сократив время анализа до одного часа.

“Методики определения радиоактивных аэрозолей предполагают забор пробы путем протягивания воздуха через аспиратор с фильтром из специальной ткани, которую перед измерением на радиометре предварительно выдерживают в течение трех суток. Такая задержка необходима для распада естественных радионуклидов, постоянно присутствующих в среде, которые по концентрации и излучению могут быть идентичны техногенным”, – объяснила профессор, заведующая кафедрой техносферной и экологической безопасности СФУ Татьяна Кулагина.

Зачастую возможность столь длительного ожидания влечет либо угрозу распространения загрязнения, либо большие экономические риски, отметили ученые СФУ. Предложенная ими модель расчетов помогает точно оценить уровень угрозы и принять решение о допуске персонала с учетом всех требований безопасности.
“Мы показали возможность сравнения динамики α-распада пробы с калибровочной кривой распада естественных радионуклидов, характерной для данного региона. Благодаря этому примерно через час после снятия пробы можно сделать вывод о конкретном количестве техногенных радиоактивных аэрозолей в воздухе помещений – то есть в 72 раза быстрее, чем по старому методу", – прокомментировала Татьяна Кулагина.
Исследование выполнялось при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-48-242001.
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