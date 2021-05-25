https://ria.ru/20210525/serial-1733766162.html

Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV

Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV - РИА Новости, 25.05.2021

Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV

Сериал "Голос перемен" британского кинорежиссера Стива Маккуина стал лидером по количеству побед на церемонии вручения наград Британской академии кино- и... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:24

2021-05-25T11:24

2021-05-25T11:24

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сериал "Голос перемен" британского кинорежиссера Стива Маккуина стал лидером по количеству побед на церемонии вручения наград Британской академии кино- и телеискусства в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards), следует из результатов голосования.Сериал "Голос перемен", повествующий о борьбе с расизмом и этнической дискриминацией в одной из общин Лондона в 1960-1980 годы, стал лауреатом премии сразу в пяти категориях, включая декорации и дизайн, кастинг, прически и грим, операторскую работу и свет, а также костюмы."Я могу уничтожить тебя" британского режиссера Михаэлы Коэл, рассказывающий о жизни девушки-писательницы, которая столкнулась с насилием, и ее попытках пережить случившееся, удостоен премии в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Главную роль в сериале исполнила сама Коэл. Кроме того, наградами за лучший звук и спецэффекты был отмечен американо-британский телесериал в жанре фэнтези "Темные начала" режиссера Джейми Чайлдса. Примечательно, что нашумевший сериал "Корона", получивший номинации в шести категориях, не смог завоевать ни одной награды.По данным издания Deadline, церемония транслировалась на сайте киноакадемии, а также на YouTube и Facebook, в качестве ведущего вечера была выбрана актриса и писательница Гбемисола Икумело.

https://ria.ru/20210412/bafta--1727867360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стив маккуин, bafta