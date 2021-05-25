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Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV
Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV - РИА Новости, 25.05.2021
Сериал "Голос перемен" получил большего всего призов на премии BAFTA TV
Сериал "Голос перемен" британского кинорежиссера Стива Маккуина стал лидером по количеству побед на церемонии вручения наград Британской академии кино- и... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:24
2021-05-25T11:24
2021-05-25T11:24
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сериал "Голос перемен" британского кинорежиссера Стива Маккуина стал лидером по количеству побед на церемонии вручения наград Британской академии кино- и телеискусства в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards), следует из результатов голосования.Сериал "Голос перемен", повествующий о борьбе с расизмом и этнической дискриминацией в одной из общин Лондона в 1960-1980 годы, стал лауреатом премии сразу в пяти категориях, включая декорации и дизайн, кастинг, прически и грим, операторскую работу и свет, а также костюмы."Я могу уничтожить тебя" британского режиссера Михаэлы Коэл, рассказывающий о жизни девушки-писательницы, которая столкнулась с насилием, и ее попытках пережить случившееся, удостоен премии в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Главную роль в сериале исполнила сама Коэл. Кроме того, наградами за лучший звук и спецэффекты был отмечен американо-британский телесериал в жанре фэнтези "Темные начала" режиссера Джейми Чайлдса. Примечательно, что нашумевший сериал "Корона", получивший номинации в шести категориях, не смог завоевать ни одной награды.По данным издания Deadline, церемония транслировалась на сайте киноакадемии, а также на YouTube и Facebook, в качестве ведущего вечера была выбрана актриса и писательница Гбемисола Икумело.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, стив маккуин, bafta
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сериал "Голос перемен" британского кинорежиссера Стива Маккуина стал лидером по количеству побед на церемонии вручения наград Британской академии кино- и телеискусства в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards), следует из результатов голосования.
Сериал "Голос перемен", повествующий о борьбе с расизмом и этнической дискриминацией в одной из общин Лондона в 1960-1980 годы, стал лауреатом премии сразу в пяти категориях, включая декорации и дизайн, кастинг, прически и грим, операторскую работу и свет, а также костюмы.
"Я могу уничтожить тебя" британского режиссера Михаэлы Коэл, рассказывающий о жизни девушки-писательницы, которая столкнулась с насилием, и ее попытках пережить случившееся, удостоен премии в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Главную роль в сериале исполнила сама Коэл.
Кроме того, наградами за лучший звук и спецэффекты был отмечен американо-британский телесериал в жанре фэнтези "Темные начала" режиссера Джейми Чайлдса. Примечательно, что нашумевший сериал "Корона", получивший номинации в шести категориях, не смог завоевать ни одной награды.
По данным издания Deadline, церемония транслировалась на сайте киноакадемии, а также на YouTube и Facebook, в качестве ведущего вечера была выбрана актриса и писательница Гбемисола Икумело.