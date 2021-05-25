https://ria.ru/20210525/serial-1733704035.html

СМИ: Бондарчук и Дапкунайте исполнят главные роли в сериале о балете

СМИ: Бондарчук и Дапкунайте исполнят главные роли в сериале о балете - РИА Новости, 25.05.2021

СМИ: Бондарчук и Дапкунайте исполнят главные роли в сериале о балете

Федор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте исполнят главные роли в новом драматическом сериале Евгения Сангаджиева "Балет", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:13

2021-05-25T07:13

2021-05-25T08:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

ингеборга дапкунайте

федор бондарчук

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Федор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте исполнят главные роли в новом драматическом сериале Евгения Сангаджиева "Балет", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". По информации издания, к съемкам сериала, состоящего из восьми эпизодов, приступят этим летом. Известно, что команда и актеры будут работать в Москве и Нью-Йорке. Помимо Бондарчука и Дапкунайте ключевые роли в "Балете" также исполнят Мария Фомина ("Содержанки") и Игорь Гордин ("Танец Дели"). Действие в драме развернется вокруг бывшей танцовщицы Большого театра по имени Рута Майерс. Героиня, которая на 30 лет оставила Москву, возвращается на главную сцену страны хореографом, известным на весь мир. На сцене Большого Рута планирует поставить спектакль. Однако на ее пути встает бывший возлюбленный по имени Андрей, который за время отсутствия главной героини стал художественным руководителем, а еще и лучшая подруга юности — его жена. Ожидается, что премьера сериала состоится в конце 2021 года.

https://ria.ru/20210504/kino-1730174971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ингеборга дапкунайте, федор бондарчук