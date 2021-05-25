https://ria.ru/20210525/serdtse-1733877975.html

Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным

Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным - РИА Новости, 25.05.2021

Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным

Регулярный прием добавок омега-3 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявил британский врач Крис Стил в эфире телеканала ITV. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:40

2021-05-25T18:40

2021-05-25T23:04

здоровье - общество

витамины

здоровье

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярный прием добавок омега-3 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявил британский врач Крис Стил в эфире телеканала ITV.Как отмечает газета Express, натуральные кислоты омега-3 обладают полезными для здоровья свойствами. Однако многие люди вместо ежедневного потребления продуктов, богатых этой ненасыщенной жирной кислотой, предпочитают использовать добавки. По мнению Стила, это может навредить организму.Он призвал получать необходимые организму витамины и минералы из пищи, а не из искусственно созданных препаратов. Так, например, омега-3 содержится в рыбе.

https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, витамины, здоровье, общество, в мире