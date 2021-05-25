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Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным
Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным - РИА Новости, 25.05.2021
Популярное средство от болезней сердца оказалось опасным
Регулярный прием добавок омега-3 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявил британский врач Крис Стил в эфире телеканала ITV. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:40
2021-05-25T18:40
2021-05-25T23:04
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярный прием добавок омега-3 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявил британский врач Крис Стил в эфире телеканала ITV.Как отмечает газета Express, натуральные кислоты омега-3 обладают полезными для здоровья свойствами. Однако многие люди вместо ежедневного потребления продуктов, богатых этой ненасыщенной жирной кислотой, предпочитают использовать добавки. По мнению Стила, это может навредить организму.Он призвал получать необходимые организму витамины и минералы из пищи, а не из искусственно созданных препаратов. Так, например, омега-3 содержится в рыбе.
https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html
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