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В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда
В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда - РИА Новости, 25.05.2021
В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда
Подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации, сообщает Приволжское следственное управление на... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:33
2021-05-25T17:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительной информации, вечером 23 мая на улице Электровозная 17-летний подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, и получил удар электрическим током. С обширными ожогами он был доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда

17:33 25.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительной информации, вечером 23 мая на улице Электровозная 17-летний подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, и получил удар электрическим током. С обширными ожогами он был доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
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В Тверской области подросток погиб от удара током
По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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