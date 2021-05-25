https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html

В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда

В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда - РИА Новости, 25.05.2021

В Нижнем Новгороде подросток попал в больницу после селфи на крыше поезда

Подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации, сообщает Приволжское следственное управление на... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:33

2021-05-25T17:33

2021-05-25T17:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительной информации, вечером 23 мая на улице Электровозная 17-летний подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, и получил удар электрическим током. С обширными ожогами он был доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html

россия

нижний новгород

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия