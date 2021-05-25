https://ria.ru/20210525/sapega-1733895466.html

Российский консул встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Российский консул встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой - РИА Новости, 25.05.2021

Российский консул встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Российский дипломат встретился с арестованной в Белоруссии гражданкой РФ Софией Сапегой, снятой с рейса Ryanair и задержанной вместе с одним из основателей... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:48

2021-05-25T20:48

2021-05-25T21:48

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мария захарова

мид белоруссии

вильнюс

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россия

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МИНСК/МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский дипломат встретился с арестованной в Белоруссии гражданкой РФ Софией Сапегой, снятой с рейса Ryanair и задержанной вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили РИА Новости во вторник в дипломатической миссии.Ранее во вторник МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея сообщил, что власти республики пообещали в ближайшее время предоставить консульский доступ к Сапеге. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянка была задержана по подозрению в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии."Представитель посольства встретился с гражданкой России - с Софией Сапегой", - рассказал сотрудник дипмиссии.По данным МИД РФ, Сапегу посетил российский консул, иных подробностей в министерстве не привели.Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега заявила российским дипломатам, что чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала, заявил пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев."Было получено разрешение от белорусских властей на консульский доступ, буквально в эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей. По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально. Никаких особых жалоб либо некорректного обращения с ней со стороны белорусских правоохранительных органов она не высказала", - сказал Маскалев в эфире телеканала "Россия 24"."Мы предпринимаем все необходимые действия и меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации. Как только мы узнали, мы направили соответствующий запрос, ноту в белорусский МИД, где просили об официальном подтверждении задержании гражданки России и о том, чтобы нам был предоставлен консульский доступ, если факт подтвердится. Как мы знаем, факт подтвердился, разрешение мы получили, с ней встретились и продолжим оказывать всю необходимую поддержку гражданке России", - сказал он.Отец Сапеги Сергей Дудич ранее сообщил РИА Новости, что ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, она помещена в СИЗО КГБ республики. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

https://ria.ru/20210525/samolet-1733826254.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мария захарова, мид белоруссии, вильнюс, в мире, россия, белоруссия