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Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии
Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2021
Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии
Участники саммита ЕС в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске приняли решение расширить экономические санкции против Белоруссии, а также включить... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:25
2021-05-25T18:53
софия сапега
роман протасевич
россия
ryanair
мид белоруссии
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
евросоюз
ангела меркель
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Участники саммита ЕС в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске приняли решение расширить экономические санкции против Белоруссии, а также включить в санкционные списки новые лица и организации, заявила по итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель."Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации.., а также принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", - заявила Меркель."Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих (задержанных лиц - Романа Протасевича и Софию Сапегу)", - отметила Меркель.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733878096.html
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софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, мид белоруссии, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии

18:25 25.05.2021 (обновлено: 18:53 25.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Участники саммита ЕС в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске приняли решение расширить экономические санкции против Белоруссии, а также включить в санкционные списки новые лица и организации, заявила по итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации.., а также принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", - заявила Меркель.
"Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих (задержанных лиц - Романа Протасевича и Софию Сапегу)", - отметила Меркель.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Президент Латвии Эгилс Левитс перед церемонией возложения цветов к памятнику Свободы в день своей инаугурации. - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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