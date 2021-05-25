Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии
18:25 25.05.2021 (обновлено: 18:53 25.05.2021)
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Участники саммита ЕС в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске приняли решение расширить экономические санкции против Белоруссии, а также включить в санкционные списки новые лица и организации, заявила по итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации.., а также принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", - заявила Меркель.
"Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих (задержанных лиц - Романа Протасевича и Софию Сапегу)", - отметила Меркель.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.