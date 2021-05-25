https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733771068.html

Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске

Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске - РИА Новости, 25.05.2021

Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможных санкциях Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, сказала, что Россия... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:10

2021-05-25T10:10

2021-05-25T10:10

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

мария захарова

евросоюз

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможных санкциях Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, сказала, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий.Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов."Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово "ожидаем", "ожидание, "ожидать" здесь вообще употреблять не надо", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733617893.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, мария захарова, евросоюз, политика