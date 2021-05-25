В США погиб пилот самолета, вылетевшего с базы ВВС
04:59 25.05.2021 (обновлено: 07:53 25.05.2021)
© AP Photo / Mel EvansПолиция города Патерсон штата Нью-Джерси
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Самолет разбился в штате Невада после вылета с военно-воздушной базы ВВС США Неллис недалеко от Лас-Вегаса, в результате аварии погиб пилот, говорится в заявлении на сайте авиабазы.
"Самолет под управлением субподрядчика, взлетевший с базы ВВС Неллис, разбился примерно в 14.30 (00.30 мск - ред.) 24 мая за пределами южной границы базы", - говорится в Twitter базы ВВС.
Сообщается, что самолет находился под управлением пилота американской компании Draken. Представители компании выразили соболезнования семье погибшего, личность которого пока не разглашается. Отмечается, что на борту упавшего самолета больше никого не было. Согласно заявлению, на месте инцидента находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования.
"Draken получил известие о крушении самолета, вылетевшего с авиабазы Неллис и трагической гибели одного из наших пилотов. Наши мысли и молитвы сейчас с близкими и семьей, которых коснулась эта трагедия. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им в это трудное время", - приводятся слова представителей компании в пресс-релизе. Сотрудники авиабазы также выразили соболезнования друзьям, коллегам и семье погибшего.
Согласно данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), потерпевший крушение самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. Отмечается, что представители регулятора выехали на место крушения, где будут проводить расследование.
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