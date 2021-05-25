https://ria.ru/20210525/sambo-1733888795.html

На Кубани до конца 2023 года появится дворец самбо

На Кубани до конца 2023 года появится дворец самбо - РИА Новости, 25.05.2021

На Кубани до конца 2023 года появится дворец самбо

Дворец самбо будет возведен в Краснодаре до конца 2023 года, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:42

2021-05-25T19:42

2021-05-25T19:42

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

всероссийская федерация самбо

краснодар

краснодарский край

спорт

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Дворец самбо будет возведен в Краснодаре до конца 2023 года, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Во вторник строительную площадку осмотрели глава края и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Новый спортивный объект будет построен в краснодарском "Городе спорта" (спорткомплекс - ред.)."Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня. При вашей поддержке (имеется в виду Всероссийская федерация самбо - ред.), надеемся, и Чемпионат Европы по самбо. Мы хотим открыть дворец в 2023 году. В этом году его начнут проектировать, а в 2022-м должны приступить к строительству. Но если говорить о развитии самбо в целом, то здесь должна заработать система. Для этого мы строим районные центры единоборств во всех 44 муниципалитетах. Они создадут основу школьной лиги самбо", – приводит администрация края слова Кондратьева.Как заявил Елисеев, федерация самбо вышла с инициативой провести Чемпионат Европы в Краснодаре. Окончательное решение прозвучит на ближайшем континентальном турнире, который пройдет 26-29 мая на Кипре."Если удастся провести соревнования на Кубани, это будет эпохальное событие для нашего вида спорта, для России и для края. Хочу поблагодарить всех представителей власти региона, кто причастен к развитию нашего проекта "Самбо в школу". Благодаря такой поддержке Кубань остается лидером по развитию самбо в стране", – отметил Елисеев.

https://ria.ru/20210525/promyshlennost-1733887308.html

россия

краснодар

краснодарский край

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россия, вениамин кондратьев, всероссийская федерация самбо, краснодар, краснодарский край, спорт