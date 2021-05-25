https://ria.ru/20210525/safronov-1733828662.html

Мосгорсуд признал продление ареста Сафронову законным

Мосгорсуд признал продление ареста Сафронову законным - РИА Новости, 25.05.2021

Мосгорсуд признал продление ареста Сафронову законным

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до года ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:48

2021-05-25T14:48

2021-05-25T14:48

иван сафронов

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до года ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела.Лефортовский суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля. Утром того же дня ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему, как стало известно, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Речь идет как раз о материалах дела в отношении Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730772319.html

https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html

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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия