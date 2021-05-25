https://ria.ru/20210525/ryanair-1733809690.html

В МИД опровергли сообщения о сошедших с рейса в Минске четырех россиянах

В МИД опровергли сообщения о сошедших с рейса в Минске четырех россиянах - РИА Новости, 25.05.2021

В МИД опровергли сообщения о сошедших с рейса в Минске четырех россиянах

Кроме Софьи Сапеги в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил, вышли граждане Белоруссии и Греции, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:24

2021-05-25T13:24

2021-05-25T13:38

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

мария захарова

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кроме Софьи Сапеги в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил, вышли граждане Белоруссии и Греции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Накануне российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной."После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС "белорусской оппозиции", которые "с большой долей вероятности" уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно", - добавила она."Выяснила. Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - заключила Захарова.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, мария захарова, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс