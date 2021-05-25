В МИД опровергли сообщения о сошедших с рейса в Минске четырех россиянах
13:24 25.05.2021 (обновлено: 13:38 25.05.2021)
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кроме Софьи Сапеги в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил, вышли граждане Белоруссии и Греции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.
Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Накануне российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.
"Второй день читаю про неких "четырёх российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолёта и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?"" - написала Захарова в Facebook.
"После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС "белорусской оппозиции", которые "с большой долей вероятности" уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно", - добавила она.
"Выяснила. Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - заключила Захарова.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.