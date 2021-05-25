Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
12:53 25.05.2021 (обновлено: 13:36 25.05.2021)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Кремле назвали неадекватными обвинения в адрес России в причастности к инциденту с рейсом Ryanair в Минске.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который усомнился в том, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".
"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — сказал на это Песков.
Он добавил, что Москва не соглашается с подобными обвинениями, но терпеливо наблюдает.
"Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно, здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", — считает представитель Кремля.
В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".
Глава российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена, а в 2012-м российский самолет посадили и досмотрели в Турции.