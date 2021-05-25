https://ria.ru/20210525/ryanair-1733802376.html

Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске

Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске - РИА Новости, 25.05.2021

Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске

В Кремле назвали неадекватными обвинения в адрес России в причастности к инциденту с рейсом Ryanair в Минске. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:53

2021-05-25T12:53

2021-05-25T13:36

доминик рааб

северный поток — 2

великобритания

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

дмитрий песков

минск

белоруссия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Кремле назвали неадекватными обвинения в адрес России в причастности к инциденту с рейсом Ryanair в Минске.Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который усомнился в том, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".Он добавил, что Москва не соглашается с подобными обвинениями, но терпеливо наблюдает."Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно, здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", — считает представитель Кремля.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа". Глава российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена, а в 2012-м российский самолет посадили и досмотрели в Турции.

https://ria.ru/20210524/ryanair-1733724456.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/sevpotok-1733734283.html

великобритания

россия

минск

белоруссия

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доминик рааб, северный поток — 2, великобритания, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире