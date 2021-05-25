https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733878096.html
Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца
Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца - РИА Новости, 25.05.2021
Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца
Задержанная в Минске гражданка России София Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:40
2021-05-25T18:40
2021-05-25T21:42
софия сапега
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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Задержанная в Минске гражданка России София Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца, сообщил РИА Новости отец девушки Сергей Дудич.Он уточнил, что с семьей связывался адвокат, идут следственные действия.В свою очередь, защитник россиянки Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь, что не может сказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.Он уточнил, что следствие готовит пакет документов для консула, в ближайшее время будет представлена официальная информация.Адвокат также пояснил, что по белорусскому уголовно-процессуальному кодексу такая мера пресечения, как заключение под стражу, назначается сразу на два месяца.Филанович добавил, что рассчитывает в среду получить у следователя разрешение на посещение подзащитной.Софию Сапегу задержали в минувшее воскресенье в аэропорту Минска.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал, что власти республики в ближайшее время обеспечат доступ консульских работников к задержанной девушке. Пока сообщений об этом не поступало.По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Белоруссии Сапегу подозревают в совершении в августе—сентябре 2020 года ряда уголовных преступлений.Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и София Сапега.Обоих задержали при проверке документов. Против Протасевича расследуется уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги от властей Белоруссии потребовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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софия сапега, мид белоруссии, россия, белоруссия, в мире
МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Задержанная в Минске гражданка России София Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца, сообщил РИА Новости отец девушки Сергей Дудич.
Он уточнил, что с семьей связывался адвокат, идут следственные действия.
В свою очередь, защитник россиянки Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь
, что не может сказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.
Он уточнил, что следствие готовит пакет документов для консула, в ближайшее время будет представлена официальная информация.
Адвокат также пояснил, что по белорусскому уголовно-процессуальному кодексу такая мера пресечения, как заключение под стражу, назначается сразу на два месяца.
Филанович добавил, что рассчитывает в среду получить у следователя разрешение на посещение подзащитной.
Софию Сапегу задержали в минувшее воскресенье в аэропорту Минска.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал
, что власти республики в ближайшее время обеспечат доступ консульских работников к задержанной девушке. Пока сообщений об этом не поступало.
По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Белоруссии Сапегу подозревают в совершении в августе—сентябре 2020 года ряда уголовных преступлений.
Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair
, следуя из Афин в Вильнюс
, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и София Сапега.
Обоих задержали при проверке документов. Против Протасевича расследуется уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги от властей Белоруссии потребовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.