https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733878096.html

Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца

Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца - РИА Новости, 25.05.2021

Россиянку Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца

Задержанная в Минске гражданка России София Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:40

2021-05-25T18:40

2021-05-25T21:42

софия сапега

мид белоруссии

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733860997_64:147:2936:1762_1920x0_80_0_0_ce41c8c584ce813530297789dbaabd91.jpg

МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Задержанная в Минске гражданка России София Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца, сообщил РИА Новости отец девушки Сергей Дудич.Он уточнил, что с семьей связывался адвокат, идут следственные действия.В свою очередь, защитник россиянки Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь, что не может сказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.Он уточнил, что следствие готовит пакет документов для консула, в ближайшее время будет представлена официальная информация.Адвокат также пояснил, что по белорусскому уголовно-процессуальному кодексу такая мера пресечения, как заключение под стражу, назначается сразу на два месяца.Филанович добавил, что рассчитывает в среду получить у следователя разрешение на посещение подзащитной.Софию Сапегу задержали в минувшее воскресенье в аэропорту Минска.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал, что власти республики в ближайшее время обеспечат доступ консульских работников к задержанной девушке. Пока сообщений об этом не поступало.По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Белоруссии Сапегу подозревают в совершении в августе—сентябре 2020 года ряда уголовных преступлений.Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и София Сапега.Обоих задержали при проверке документов. Против Протасевича расследуется уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги от властей Белоруссии потребовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733802013.html

https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733869817.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, мид белоруссии, россия, белоруссия, в мире