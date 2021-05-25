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Консул получил разрешение на встречу с россиянкой, задержанной в Минске
Консул получил разрешение на встречу с россиянкой, задержанной в Минске - РИА Новости, 25.05.2021
Консул получил разрешение на встречу с россиянкой, задержанной в Минске
Российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной в Минске по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:54
2021-05-25T18:47
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной в Минске по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии, россиянкой Софией Сапегой, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Консул получил разрешение на встречу с россиянкой, задержанной в Минске

17:54 25.05.2021 (обновлено: 18:47 25.05.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной в Минске по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии, россиянкой Софией Сапегой, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - сказала она.

В понедельник российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
 
 
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