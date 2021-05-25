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В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске
В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске - РИА Новости, 25.05.2021
В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске
В Кремле исходят из безусловной необходимости соблюдения прав задержанной в Минске российской гражданки Софьи Сапеги, об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:51
2021-05-25T18:47
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
дмитрий песков
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле исходят из безусловной необходимости соблюдения прав задержанной в Минске российской гражданки Софьи Сапеги, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.Россия и Белоруссия как союзные государства имеют оперативно работающие механизмы взаимодействия, которые позволяют быстро разрешать инциденты, связанные с задержанием граждан, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На этот счет существует достаточно оперативно работающий механизм взаимодействия. Во-первых, существуют венские конвенции, и кроме того, конечно, наши союзные государства. Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле смотрят на задержание российских граждан на территории Белоруссии и какие меры будут предприниматься относительно Сапеги.В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку вскоре отпустят, если нет вопросов по соблюдению ею законов, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что ему не известна информация о том, что к россиянке могут быть подобного рода вопросы. "Я просто делаю оговорку - если нет вопросов в плане законности, то, конечно, мы надеемся, что она в самое ближайшее время после выполнения всех необходимых процедур будет отпущена", - сказал представитель Кремля.Россия всегда оказывает всю необходимую помощь в случае задержания своих граждан за рубежом, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наших граждан, к сожалению, бывают случаи, когда их задерживают в самых разных частях мира. Мы всегда предоставляем необходимую консульскую, юридическую, правовую помощь этим гражданам. И наши диппредставительства в соответствующих странах ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли опасения за граждан РФ, которые могут быть задержаны аналогично ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, в мире

В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске

12:51 25.05.2021 (обновлено: 18:47 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле исходят из безусловной необходимости соблюдения прав задержанной в Минске российской гражданки Софьи Сапеги, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.
"Мы, конечно же, исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке", - сказал Песков журналистам.
Россия и Белоруссия как союзные государства имеют оперативно работающие механизмы взаимодействия, которые позволяют быстро разрешать инциденты, связанные с задержанием граждан, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На этот счет существует достаточно оперативно работающий механизм взаимодействия. Во-первых, существуют венские конвенции, и кроме того, конечно, наши союзные государства. Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле смотрят на задержание российских граждан на территории Белоруссии и какие меры будут предприниматься относительно Сапеги.
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В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку вскоре отпустят, если нет вопросов по соблюдению ею законов, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями. Если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что ему не известна информация о том, что к россиянке могут быть подобного рода вопросы. "Я просто делаю оговорку - если нет вопросов в плане законности, то, конечно, мы надеемся, что она в самое ближайшее время после выполнения всех необходимых процедур будет отпущена", - сказал представитель Кремля.
Россия всегда оказывает всю необходимую помощь в случае задержания своих граждан за рубежом, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наших граждан, к сожалению, бывают случаи, когда их задерживают в самых разных частях мира. Мы всегда предоставляем необходимую консульскую, юридическую, правовую помощь этим гражданам. И наши диппредставительства в соответствующих странах ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли опасения за граждан РФ, которые могут быть задержаны аналогично ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
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