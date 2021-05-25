https://ria.ru/20210525/robot-1733818478.html

Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя

Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя - РИА Новости, 25.05.2021

Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя

Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:06

2021-05-25T14:06

2021-05-25T14:26

хорошие новости

россия

promobot

сбербанк россии

сколково

новый уренгой

пермь

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733819935_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_73c44ffdc56e8532f0449cee10428a39.jpg

ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот"."В детский сад "Журавушка" в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, "устроился на работу" с 25 мая робот-воспитатель. Это первый робот-воспитатель в России", — говорится в сообщении компании "Промобот".Уточняется, что российский робот Promobot будет общаться с детьми и содействовать воспитателям в преподавании основ робототехники. Он поможет дошкольникам узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр.Как пояснил РИА Новости представитель "Промобот", взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс."Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", —прокомментировал событие сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/kosmos-1733527461.html

https://ria.ru/20210513/promobot-1732122477.html

россия

новый уренгой

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, promobot, сбербанк россии, сколково, новый уренгой, пермь, технологии, общество