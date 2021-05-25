Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210525/robot-1733818478.html
Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя
Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя - РИА Новости, 25.05.2021
Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя
Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:06
2021-05-25T14:26
хорошие новости
россия
promobot
сбербанк россии
сколково
новый уренгой
пермь
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733819935_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_73c44ffdc56e8532f0449cee10428a39.jpg
ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот"."В детский сад "Журавушка" в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, "устроился на работу" с 25 мая робот-воспитатель. Это первый робот-воспитатель в России", — говорится в сообщении компании "Промобот".Уточняется, что российский робот Promobot будет общаться с детьми и содействовать воспитателям в преподавании основ робототехники. Он поможет дошкольникам узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр.Как пояснил РИА Новости представитель "Промобот", взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс."Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", —прокомментировал событие сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/kosmos-1733527461.html
https://ria.ru/20210513/promobot-1732122477.html
россия
новый уренгой
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733819935_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3a3d7c78294d2f7e831ec9ca9f6d72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, promobot, сбербанк россии, сколково, новый уренгой, пермь, технологии, общество

Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя

14:06 25.05.2021 (обновлено: 14:26 25.05.2021)
 
© Фото : PromobotРобот компании Promobot, созданный для работы в детском саду
Робот компании Promobot, созданный для работы в детском саду - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Promobot
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот".
"В детский сад "Журавушка" в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, "устроился на работу" с 25 мая робот-воспитатель. Это первый робот-воспитатель в России", — говорится в сообщении компании "Промобот".
Космический манипулятор на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 14:07В мире
В США переполох: беспокойство вызвала китайская рука-робот в космосе
Уточняется, что российский робот Promobot будет общаться с детьми и содействовать воспитателям в преподавании основ робототехники. Он поможет дошкольникам узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр.
Как пояснил РИА Новости представитель "Промобот", взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.
Презентация нового робота компании Промобот на форуме Skolkovo Robotics - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:26
Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров
"Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", —прокомментировал событие сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.
 
Хорошие новостиРоссияPromobotСбербанк РоссииСколковоНовый УренгойПермьТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния