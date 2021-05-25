Детский сад Нового Уренгоя взял на работу робота-воспитателя
14:06 25.05.2021 (обновлено: 14:26 25.05.2021)
© Фото : PromobotРобот компании Promobot, созданный для работы в детском саду
© Фото : Promobot
ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя, сообщила компания "Промобот".
"В детский сад "Журавушка" в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, "устроился на работу" с 25 мая робот-воспитатель. Это первый робот-воспитатель в России", — говорится в сообщении компании "Промобот".
Уточняется, что российский робот Promobot будет общаться с детьми и содействовать воспитателям в преподавании основ робототехники. Он поможет дошкольникам узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр.
Как пояснил РИА Новости представитель "Промобот", взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.
"Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", —прокомментировал событие сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.