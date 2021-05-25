https://ria.ru/20210525/restavratsiya-1733759107.html

В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды 1802 года

В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды 1802 года - РИА Новости, 25.05.2021

В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды 1802 года

Знаменитые беседки-ротонды 1802 года отреставрировали в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:13

2021-05-25T08:13

2021-05-25T08:13

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Знаменитые беседки-ротонды 1802 года отреставрировали в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."Завершилась реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы. Они украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького", - говорится в сообщении.Отмечается, что белокаменные строения были возведены в 1802 году по проекту Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных. Созданная по типу загородной усадьбы, больница занимала территорию до набережной Москвы-реки. На границах больничного парка возвышались семиметровые массивные ротонды с колоннами.Реставрация одного из главных символов Парка Горького началась в конце февраля 2019 года. Состояние ротонд было неудовлетворительным. В частности, во многих местах разрушилась белокаменная кладка колонн. Также сильно износилась кровля беседок."Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты приступили к самому трудоемкому процессу — полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент. Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", — приводятся на сайте слова руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы проводились по согласованному проекту и под контролем Департамента культурного наследия Москвы.

https://realty.ria.ru/20210423/khram-1729600725.html

https://realty.ria.ru/20210316/moskva-1601475947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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