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В КНР разработают дорожную карту интеллектуальной системы авиатранспорта
В КНР разработают дорожную карту интеллектуальной системы авиатранспорта - РИА Новости, 25.05.2021
В КНР разработают дорожную карту интеллектуальной системы авиатранспорта
При формировании интеллектуальной системы авиатранспорта следует придерживаться принципов самостоятельных инноваций и совершенствования собственными силами,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:56
2021-05-25T13:56
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". При формировании интеллектуальной системы авиатранспорта следует придерживаться принципов самостоятельных инноваций и совершенствования собственными силами, сообщил главный инженер Управления гражданской авиации Китая Инь Шицзюнь на прошедшем Пятом всемирном интеллектуальном конгрессе. Период "14-й пятилетки" откроет новые возможности для трансформации и повышения уровня профильных технологий, в частности, это касается разработки отечественных спутников, широкофюзеляжного самолета и навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". По его словам, при формировании "умного" авиатранспорта необходимо уделить особое внимание внедрению отечественных технологий, которые сформируют отраслевые стандарты и поведут за собой промышленное развитие.Инь Шицзюнь сказал, что высокие разработки для формирования "умной" гражданской авиации еще нуждаются в совершенствовании. Управление гражданской авиации Китая уже приступило к этой работе. 6 апреля создана руководящая группа по формированию интеллектуальной системы авиатранспорта, которая провела первое заседание. "В этом году мы разработаем дорожную карту "умного" авиатранспорта", - сообщил Инь Шицзюнь.Будущие пять лет станут важным этапом в превращении страны от лидера авиаперевозок к державе с разветвленной системой гражданской авиации, важной опорой при этом станет именно интеллектуальная система воздушного транспорта. Эта система будет ориентирована на обработку цифровых данных системы безопасности, предоставление услуг и гарантий на основе использования новейших научно-технических достижений и индустриальных преобразований, анализ и интеграцию различной базовой информации и важных ресурсных сегментов. Она нацелена на широкое распространение и внедрение в гражданской авиации технологий нового поколения, таких как Искусственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления, мобильный интернет, большие данные и другие.Инь Шицзюнь перечислил сферы применения интеллектуальной системы авиатранспорта, которые касаются "умных" перевозок, "умной" логистики, "умных" аэропортов, а также "умного" управления и "умной" системы контроля.
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В КНР разработают дорожную карту интеллектуальной системы авиатранспорта

13:56 25.05.2021
 
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". При формировании интеллектуальной системы авиатранспорта следует придерживаться принципов самостоятельных инноваций и совершенствования собственными силами, сообщил главный инженер Управления гражданской авиации Китая Инь Шицзюнь на прошедшем Пятом всемирном интеллектуальном конгрессе.
Период "14-й пятилетки" откроет новые возможности для трансформации и повышения уровня профильных технологий, в частности, это касается разработки отечественных спутников, широкофюзеляжного самолета и навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". По его словам, при формировании "умного" авиатранспорта необходимо уделить особое внимание внедрению отечественных технологий, которые сформируют отраслевые стандарты и поведут за собой промышленное развитие.
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Инь Шицзюнь сказал, что высокие разработки для формирования "умной" гражданской авиации еще нуждаются в совершенствовании. Управление гражданской авиации Китая уже приступило к этой работе. 6 апреля создана руководящая группа по формированию интеллектуальной системы авиатранспорта, которая провела первое заседание. "В этом году мы разработаем дорожную карту "умного" авиатранспорта", - сообщил Инь Шицзюнь.
Будущие пять лет станут важным этапом в превращении страны от лидера авиаперевозок к державе с разветвленной системой гражданской авиации, важной опорой при этом станет именно интеллектуальная система воздушного транспорта. Эта система будет ориентирована на обработку цифровых данных системы безопасности, предоставление услуг и гарантий на основе использования новейших научно-технических достижений и индустриальных преобразований, анализ и интеграцию различной базовой информации и важных ресурсных сегментов. Она нацелена на широкое распространение и внедрение в гражданской авиации технологий нового поколения, таких как Искусственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления, мобильный интернет, большие данные и другие.
Инь Шицзюнь перечислил сферы применения интеллектуальной системы авиатранспорта, которые касаются "умных" перевозок, "умной" логистики, "умных" аэропортов, а также "умного" управления и "умной" системы контроля.
 
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