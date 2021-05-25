https://ria.ru/20210525/putin-1733834649.html
Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин
Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2021
Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин
Непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил страны высокой степени боеготовности, заявил... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:22
2021-05-25T15:22
2021-05-25T15:34
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил страны высокой степени боеготовности, заявил президент России Владимир Путин."Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК."Все виды и рода войск должны развиваться сбалансировано и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира", - сказал он.
https://ria.ru/20210429/boegotovnost-1730443473.html
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф