https://ria.ru/20210525/putin-1733834649.html

Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин

Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2021

Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин

Непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил страны высокой степени боеготовности, заявил... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:22

2021-05-25T15:22

2021-05-25T15:34

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил страны высокой степени боеготовности, заявил президент России Владимир Путин."Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК."Все виды и рода войск должны развиваться сбалансировано и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира", - сказал он.

https://ria.ru/20210429/boegotovnost-1730443473.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф