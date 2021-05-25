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СК проверит сообщения об отказе "Победы" перевозить инвалидов
СК проверит сообщения об отказе "Победы" перевозить инвалидов - РИА Новости, 25.05.2021
СК проверит сообщения об отказе "Победы" перевозить инвалидов
Следователи проверят информацию СМИ о том, что авиакомпания "Победа" якобы отказала в перелете пассажирам с ограниченными возможностями, сообщила старший... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:50
2021-05-25T18:24
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о том, что авиакомпания "Победа" якобы отказала в перелете пассажирам с ограниченными возможностями, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. В самой авиакомпании заявили, что не отказывали в перевозке, проблемы с посадкой на борт возникли из-за особенностей аккумулятора инвалидного кресла.Ранее в СМИ появилась информация, что авиакомпания "Победа" отказала перелете представителям тверского клуба инвалидов из-за несоответствия электрических колясок требованиям перевозчика."Организована доследственная проверка по информации ряда средств массовой информации о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями авиакомпании "Победа", - сказала Марковская.Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.В авиакомпании заявили, что не отказывали клиенту в перелете."Мы с особым вниманием относимся к категории маломобильных клиентов и всегда стараемся сделать их перелет максимально комфортным. К сожалению, по провозу аккумуляторов есть ряд ограничений. Так, жидкий свинцово-кислотный аккумулятор, которым было оборудовано кресло нашего клиента, относится к опасным грузам и не может перевозиться в самолете. Подробные условия провоза размещены на нашем сайте", - говорится в сообщении "Победы"."Тем не менее, "Победа" не отказывала клиенту в перелете. Мы зарегистрировали его на рейс и ожидали на посадку, потому что он обещал демонтировать и оставить в Москве аккумулятор. Однако на посадку клиент не явился. Просим обязательно обращать внимание на условия перевозки аккумуляторов", - добавили в авиакомпании.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о том, что двух инвалидов не пустили на борт самолета авиакомпании "Победа", сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве пояснили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 24 мая авиакомпания "Победа" отказала в воздушной перевозке двум представителям Тверского клуба инвалидов-колясочников "Кристалл"."В связи с этим, прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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победа (авиакомпания), следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

СК проверит сообщения об отказе "Победы" перевозить инвалидов

17:50 25.05.2021 (обновлено: 18:24 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о том, что авиакомпания "Победа" якобы отказала в перелете пассажирам с ограниченными возможностями, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. В самой авиакомпании заявили, что не отказывали в перевозке, проблемы с посадкой на борт возникли из-за особенностей аккумулятора инвалидного кресла.
Ранее в СМИ появилась информация, что авиакомпания "Победа" отказала перелете представителям тверского клуба инвалидов из-за несоответствия электрических колясок требованиям перевозчика.
"Организована доследственная проверка по информации ряда средств массовой информации о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями авиакомпании "Победа", - сказала Марковская.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В авиакомпании заявили, что не отказывали клиенту в перелете.
"Мы с особым вниманием относимся к категории маломобильных клиентов и всегда стараемся сделать их перелет максимально комфортным. К сожалению, по провозу аккумуляторов есть ряд ограничений. Так, жидкий свинцово-кислотный аккумулятор, которым было оборудовано кресло нашего клиента, относится к опасным грузам и не может перевозиться в самолете. Подробные условия провоза размещены на нашем сайте", - говорится в сообщении "Победы".
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"Тем не менее, "Победа" не отказывала клиенту в перелете. Мы зарегистрировали его на рейс и ожидали на посадку, потому что он обещал демонтировать и оставить в Москве аккумулятор. Однако на посадку клиент не явился. Просим обязательно обращать внимание на условия перевозки аккумуляторов", - добавили в авиакомпании.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о том, что двух инвалидов не пустили на борт самолета авиакомпании "Победа", сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве пояснили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 24 мая авиакомпания "Победа" отказала в воздушной перевозке двум представителям Тверского клуба инвалидов-колясочников "Кристалл".
"В связи с этим, прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
 
Победа (авиакомпания)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
 
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