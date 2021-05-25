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"Путин его съест". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве
"Путин его съест". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве - РИА Новости, 25.05.2021
"Путин его съест". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве
Американские читатели оценили предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена на портале телеканала Fox News. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:32
2021-05-25T20:32
2021-05-25T22:55
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сша
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американские читатели оценили предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена на портале телеканала Fox News. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран проведут саммит в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, они могут обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.Читатели Fox News предположили, что встреча станет провалом Вашингтона и победой Москвы. "Господин Путин съест Джо на обед", — выразил свое мнение комментатор slienceisgolden."Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <…> выйдет победителем", — написал пользователь под ником American___Renaissance. "Теперь Путин будет точно знать, какой у нас президент", — добавил cher982.Новость о грядущем саммите многие из комментаторов восприняли как повод попрактиковаться в остроумии. "Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью "Серп и молот" на лацкане", — пошутил пользователь longline39. "Путину придется носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут", — прокомментировал HolyCow123. Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки, тогда Путин встречался с Дональдом Трампом.Инициатором новой встречи выступил Байден.
https://ria.ru/20210525/gorbachev-1733884588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости
. Американские читатели оценили предстоящую встречу Владимира Путина
и Джо Байдена
на портале телеканала Fox News
.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран проведут саммит в Женеве
16 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, они могут обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Читатели Fox News предположили, что встреча станет провалом Вашингтона
и победой Москвы
.
"Господин Путин съест Джо на обед", — выразил свое мнение комментатор slienceisgolden.
"Путин ставит Россию
на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <…> выйдет победителем", — написал пользователь под ником American___Renaissance.
"В этом Байден и Путин сходятся. Они оба будут ставить Россию на первое место. Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией", — поддержал предыдущего комментатора alfie.
"Теперь Путин будет точно знать, какой у нас президент", — добавил cher982.
Новость о грядущем саммите многие из комментаторов восприняли как повод попрактиковаться в остроумии.
"Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью "Серп и молот" на лацкане", — пошутил пользователь longline39.
"Путину придется носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут", — прокомментировал HolyCow123.
"Надеюсь, встреча не выпадет на выходные, потому что в конце недели Джо, как правило, спит дома в Делавэре", — сыронизировал комментатор под ником theolee.
Последний полноформатный саммит Россия — США
состоялся в 2018 году в Хельсинки
, тогда Путин встречался с Дональдом Трампом
.
Инициатором новой встречи выступил Байден.