https://ria.ru/20210525/protasevich-1733870030.html

Адвокат заявила, что ее не пустили к Протасевичу

Адвокат заявила, что ее не пустили к Протасевичу - РИА Новости, 25.05.2021

Адвокат заявила, что ее не пустили к Протасевичу

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила РИА Новости, что во вторник посетила СИЗО, управление Следственного комитета и... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:55

2021-05-25T17:55

2021-05-25T18:37

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

мид белоруссии

вильнюс

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила РИА Новости, что во вторник посетила СИЗО, управление Следственного комитета и Комитет госбезопасности, но доступ к подзащитному пока не получила.В понедельник МВД сообщило, что Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."Я не увидела его. Была в СИЗО, и в УСК, и в КГБ – много где была", - сказала Оленская.Она отметила, что в среду опять попробует встретиться с Протасевичем. Оленская также предположила, что сначала даст следствию подписку о неразглашении, после чего ей позволят увидеться с задержанным.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

россия

вильнюс

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мид белоруссии, вильнюс, в мире, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия