https://ria.ru/20210525/protasevich-1733788202.html

Глава ЕП призвал освободить Протасевича

Глава ЕП призвал освободить Протасевича - РИА Новости, 25.05.2021

Глава ЕП призвал освободить Протасевича

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к освобождению задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:51

2021-05-25T11:51

2021-05-25T11:51

задержание основателя telegram-канала nexta

давид сассоли

европарламент

ryanair

софия (королева испании)

эво моралес

евросоюз

белоруссия

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к освобождению задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сказал он об этом на пресс-конференции.Накануне Сассоли присутствовал на саммите глав государств ЕС, где обсуждался вопрос Белоруссии. Лидеры стран Евросоюза осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после экстренной посадки борта."Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию", - сказал Сассоли.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733786179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/kitay-1733785333.html

белоруссия

вильнюс

сша

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задержание основателя telegram-канала nexta, давид сассоли, европарламент, ryanair, софия (королева испании), эво моралес, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире