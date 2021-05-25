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Глава ЕП призвал освободить Протасевича
Глава ЕП призвал освободить Протасевича - РИА Новости, 25.05.2021
Глава ЕП призвал освободить Протасевича
Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к освобождению задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:51
2021-05-25T11:51
задержание основателя telegram-канала nexta
давид сассоли
европарламент
ryanair
софия (королева испании)
эво моралес
евросоюз
белоруссия
вильнюс
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к освобождению задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сказал он об этом на пресс-конференции.Накануне Сассоли присутствовал на саммите глав государств ЕС, где обсуждался вопрос Белоруссии. Лидеры стран Евросоюза осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после экстренной посадки борта."Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию", - сказал Сассоли.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733786179.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, давид сассоли, европарламент, ryanair, софия (королева испании), эво моралес, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

Глава ЕП призвал освободить Протасевича

11:51 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европарламента Давид Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к освобождению задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сказал он об этом на пресс-конференции.
Накануне Сассоли присутствовал на саммите глав государств ЕС, где обсуждался вопрос Белоруссии. Лидеры стран Евросоюза осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после экстренной посадки борта.
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"Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию", - сказал Сассоли.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaДавид СассолиЕвропарламентRyanairСофия (королева Испании)Эво МоралесЕвросоюзБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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