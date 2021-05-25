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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210525/prigovor-1733794846.html
Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии
Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии - РИА Новости, 25.05.2021
Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии
Суд в Белоруссии приговорил оппозиционера Павла Северинца и еще двух фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках к семи годам... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:27
2021-05-25T12:27
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил оппозиционера Павла Северинца и еще двух фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках к семи годам колонии усиленного режима, другие обвиняемые получили четыре и пять лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.Фигурантами уголовного дела были семь человек. Помимо сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Северинца, это блогер Дмитрий Козлов, общественный активист Ирина Счастная, активисты оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский и Андрей Войнич.По данным ГП, суд признал их всех виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Кроме того, Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а Войнич – в ином материальном обеспечении такой деятельности."Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы: Счастной И.В. – четыре года в исправительной колонии в условиях общего режима; Юхневичу П.А., Винярскому М.А. и Козлову Д.О. – по пять лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Северинцу П.К., Афнагелю Е.И. и Войничу А.С. – по семь лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210521/brest-1733269937.html
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белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии

12:27 25.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил оппозиционера Павла Северинца и еще двух фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках к семи годам колонии усиленного режима, другие обвиняемые получили четыре и пять лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
Фигурантами уголовного дела были семь человек. Помимо сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Северинца, это блогер Дмитрий Козлов, общественный активист Ирина Счастная, активисты оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский и Андрей Войнич.
Акция протеста в Бресте - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 12:08Протесты в Белоруссии
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы
По данным ГП, суд признал их всех виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Кроме того, Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а Войнич – в ином материальном обеспечении такой деятельности.
"Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы: Счастной И.В. – четыре года в исправительной колонии в условиях общего режима; Юхневичу П.А., Винярскому М.А. и Козлову Д.О. – по пять лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Северинцу П.К., Афнагелю Е.И. и Войничу А.С. – по семь лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 22:26
Лукашенко рассказал, как оппозиция планировала финансировать протесты
Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 17:53
В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки
 
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