https://ria.ru/20210525/prigovor-1733794846.html

Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии

Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии - РИА Новости, 25.05.2021

Белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии

Суд в Белоруссии приговорил оппозиционера Павла Северинца и еще двух фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках к семи годам... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:27

2021-05-25T12:27

2021-05-25T12:27

протесты в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил оппозиционера Павла Северинца и еще двух фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках к семи годам колонии усиленного режима, другие обвиняемые получили четыре и пять лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.Фигурантами уголовного дела были семь человек. Помимо сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Северинца, это блогер Дмитрий Козлов, общественный активист Ирина Счастная, активисты оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский и Андрей Войнич.По данным ГП, суд признал их всех виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Кроме того, Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а Войнич – в ином материальном обеспечении такой деятельности."Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы: Счастной И.В. – четыре года в исправительной колонии в условиях общего режима; Юхневичу П.А., Винярскому М.А. и Козлову Д.О. – по пять лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Северинцу П.К., Афнагелю Е.И. и Войничу А.С. – по семь лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210521/brest-1733269937.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html

https://ria.ru/20210507/prigovor-1731423830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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