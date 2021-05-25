https://ria.ru/20210525/posol-1733882670.html

МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair

МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021

МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Белоруссии Алексея Самосуева в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и призвал немедленно освободить... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:01

2021-05-25T19:01

2021-05-25T19:01

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мид белоруссии

финляндия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153309/85/1533098507_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_123f2e0b50e53ab8901124a9fb9a1b96.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Белоруссии Алексея Самосуева в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и призвал немедленно освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу."Финляндия вызвала сегодня посла Белоруссии господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь (Матти) Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/minsk-1733822050.html

https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733844380.html

финляндия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мид белоруссии, финляндия, белоруссия, в мире