МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair
ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Белоруссии Алексея Самосуева в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и призвал немедленно освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.
"Финляндия вызвала сегодня посла Белоруссии господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь (Матти) Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.