https://ria.ru/20210525/polety-1733903296.html

AirBaltic приостановит полеты из Риги в Минск

AirBaltic приостановит полеты из Риги в Минск - РИА Новости, 25.05.2021

AirBaltic приостановит полеты из Риги в Минск

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic с 27 мая приостанавливает все полеты из Риги в Минск. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T22:50

2021-05-25T22:50

2021-05-25T23:00

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РИГА, 25 мая - РИА Новости. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic с 27 мая приостанавливает все полеты из Риги в Минск."Узнав о решении правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиалиния AirBaltic объявляет о приостановке всех полетов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте авиаперевозчика.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/britaniya-1733894990.html

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белоруссия

рига

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задержание основателя telegram-канала nexta, airbaltic, минск, белоруссия, рига, в мире