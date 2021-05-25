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Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией
Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:36
2021-05-25T12:36
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
евросоюз
боливия
белоруссия
австрия
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ВЕНА, 25 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости в авиакомпании.В понедельник вечером главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе обсудили инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который вызвал в Европе волну возмущения и призывов ввести новые ограничения против Белоруссии. По итогам дискуссий европейские лидеры решили запретить полеты самолетов белорусских авиалиний в ЕС, а также разработать дополнительные персональные и экономические санкции против Минска. Эти решения вступят в силу после согласования на министерском уровне."Austrian Airlines останавливает пролеты через белорусское воздушное пространство на неопределенное время. Мы находимся в постоянном контакте с австрийскими властями по поводу оценки актуальной ситуации", - сообщили в авиакомпании.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Это не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733796528.html
https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, евросоюз, боливия, белоруссия, австрия, austrian airlines , в мире

Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией

12:36 25.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту "Домодедово"
Самолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЕНА, 25 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости в авиакомпании.
В понедельник вечером главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе обсудили инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который вызвал в Европе волну возмущения и призывов ввести новые ограничения против Белоруссии. По итогам дискуссий европейские лидеры решили запретить полеты самолетов белорусских авиалиний в ЕС, а также разработать дополнительные персональные и экономические санкции против Минска. Эти решения вступят в силу после согласования на министерском уровне.
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"Austrian Airlines останавливает пролеты через белорусское воздушное пространство на неопределенное время. Мы находимся в постоянном контакте с австрийскими властями по поводу оценки актуальной ситуации", - сообщили в авиакомпании.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
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Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
Это не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairЭдвард СноуденЭво МоралесЕвросоюзБоливияБелоруссияАвстрияAustrian AirlinesВ мире
 
 
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