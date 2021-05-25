https://ria.ru/20210525/polety-1733799007.html

Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией

Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:36

2021-05-25T12:36

2021-05-25T12:36

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

евросоюз

боливия

белоруссия

австрия

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ВЕНА, 25 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости в авиакомпании.В понедельник вечером главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе обсудили инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который вызвал в Европе волну возмущения и призывов ввести новые ограничения против Белоруссии. По итогам дискуссий европейские лидеры решили запретить полеты самолетов белорусских авиалиний в ЕС, а также разработать дополнительные персональные и экономические санкции против Минска. Эти решения вступят в силу после согласования на министерском уровне."Austrian Airlines останавливает пролеты через белорусское воздушное пространство на неопределенное время. Мы находимся в постоянном контакте с австрийскими властями по поводу оценки актуальной ситуации", - сообщили в авиакомпании.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Это не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733796528.html

https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

боливия

белоруссия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, евросоюз, боливия, белоруссия, австрия, austrian airlines , в мире