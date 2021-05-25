https://ria.ru/20210525/polet-1733768633.html

Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией

Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией

Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:51

2021-05-25T09:51

2021-05-25T09:51

задержание основателя telegram-канала nexta

сингапур

ryanair

белоруссия

вильнюс

singapore airlines

безопасность

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии, сообщает телеканал CNA со ссылкой на представителя компании.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/polet-1733760910.html

сингапур

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, сингапур, ryanair, белоруссия, вильнюс, singapore airlines, безопасность, в мире