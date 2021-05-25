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Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:51
2021-05-25T09:51
задержание основателя telegram-канала nexta
сингапур
ryanair
белоруссия
вильнюс
singapore airlines
безопасность
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии, сообщает телеканал CNA со ссылкой на представителя компании.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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задержание основателя telegram-канала nexta, сингапур, ryanair, белоруссия, вильнюс, singapore airlines, безопасность, в мире

Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией

09:51 25.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии, сообщает телеканал CNA со ссылкой на представителя компании.
"Безопасность наших клиентов и экипажей - наш приоритет... Сейчас мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией", - заявил представитель компании во вторник.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
08:33
Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaСингапурRyanairБелоруссияВильнюсSingapore AirlinesБезопасностьВ мире
 
 
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