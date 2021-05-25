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Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга - РИА Новости, 25.05.2021
Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:14
2021-05-25T02:14
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.Предварительно установлено, что двое подростков самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от берега на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик остался в лодке, а его товарищ нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь.В воде он сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик пытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти его не удалось.
https://ria.ru/20210524/prud-1733593547.html
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россия, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга

02:14 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
"Во время самостоятельного занятия любительским дайвингом в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина в городе Владивостоке утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что двое подростков самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от берега на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик остался в лодке, а его товарищ нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь.
В воде он сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик пытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти его не удалось.
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