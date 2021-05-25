Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
"Во время самостоятельного занятия любительским дайвингом в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина в городе Владивостоке утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что двое подростков самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от берега на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик остался в лодке, а его товарищ нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь.
В воде он сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик пытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти его не удалось.
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