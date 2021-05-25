https://ria.ru/20210525/podrostok-1733752208.html

Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга

Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга - РИА Новости, 25.05.2021

Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга

Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:14

2021-05-25T02:14

2021-05-25T02:14

россия

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Подросток утонул, самостоятельно занимаясь дайвингом с товарищем с лодки во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.Предварительно установлено, что двое подростков самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от берега на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик остался в лодке, а его товарищ нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь.В воде он сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик пытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти его не удалось.

https://ria.ru/20210524/prud-1733593547.html

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владивосток

приморский край

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россия, владивосток, приморский край, происшествия