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В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2"
В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.05.2021
В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2"
Американский сенатор-республиканец Тед Круз назвал возможность достроить газопровод "Северный поток — 2" подарком Джо Байдена российскому коллеге Владимиру... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:41
2021-05-25T22:41
2021-05-25T22:55
россия
nord stream 2 ag
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
джо байден
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз назвал возможность достроить газопровод "Северный поток — 2" подарком Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину."Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом (на встречу с Байденом — Прим.ред.) после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", — написал политик в твиттере.Он также предположил, что отказ от санкций против оператора проекта мог повлиять на согласование встречи лидеров двух держав.Тед Круз не в первый раз резко высказывается о проекте. На минувшей неделе Госдепартамент в своем докладе для конгресса заявил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2". Тем не менее, после этого американский Минфин объявил о введении мер против российских организаций и судов.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали саммита еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, — состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, nord stream 2 ag, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, джо байден, владимир путин, сша, соцсети, в мире, экономика