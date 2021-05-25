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Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова
Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова - РИА Новости, 25.05.2021
Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова
Регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море проходят на фоне новой волны беспокойства Вашингтона, пишет The National Interest. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:45
2021-05-25T22:45
россия
баренцево море
северный флот вмф россии
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море проходят на фоне новой волны беспокойства Вашингтона, пишет The National Interest.Говоря о "российской угрозе", автор статьи Марк Эпископос процитировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о законности и легитимности военных действий Москвы в Арктике. Ранее министр отмечал, что Россия вправе самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.По мнению журналиста, модернизация российского флота в регионе становится серьезной проблемой для американских авианосцев. Он особо выделил российские новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". "В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", — подчеркнул Эпископос. Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.Лавров ранее назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.
https://ria.ru/20210525/arktika-1733809147.html
https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html
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баренцево море
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россия, баренцево море, северный флот вмф россии, сша, в мире

Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова

22:45 25.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море проходят на фоне новой волны беспокойства Вашингтона, пишет The National Interest.
Говоря о "российской угрозе", автор статьи Марк Эпископос процитировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о законности и легитимности военных действий Москвы в Арктике. Ранее министр отмечал, что Россия вправе самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
13:20
Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"
По мнению журналиста, модернизация российского флота в регионе становится серьезной проблемой для американских авианосцев. Он особо выделил российские новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", — подчеркнул Эпископос.
Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 12:42
Аверьянов: Запад прикрывается экологией для срыва проектов в Арктике
Лавров ранее назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.
 
РоссияБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииСШАВ мире
 
 
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