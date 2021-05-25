https://ria.ru/20210525/plan-1733902685.html

Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова

Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова - РИА Новости, 25.05.2021

Испугавшимся планов России американцам припомнили слова Лаврова

Регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море проходят на фоне новой волны беспокойства Вашингтона, пишет The National Interest. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T22:45

2021-05-25T22:45

2021-05-25T22:45

россия

баренцево море

северный флот вмф россии

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море проходят на фоне новой волны беспокойства Вашингтона, пишет The National Interest.Говоря о "российской угрозе", автор статьи Марк Эпископос процитировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о законности и легитимности военных действий Москвы в Арктике. Ранее министр отмечал, что Россия вправе самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.По мнению журналиста, модернизация российского флота в регионе становится серьезной проблемой для американских авианосцев. Он особо выделил российские новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". "В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", — подчеркнул Эпископос. Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.Лавров ранее назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.

https://ria.ru/20210525/arktika-1733809147.html

https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html

россия

баренцево море

сша

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россия, баренцево море, северный флот вмф россии, сша, в мире