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На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом
На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом - РИА Новости, 25.05.2021
На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом
Пять человек погибли, двое остаются без сознания в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань на... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T05:56
2021-05-25T05:56
сычуань
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китай
в мире
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, двое остаются без сознания в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, говорится в заявлении правительства уезда Чаннин городского округа Ибинь.Инцидент произошел 24 мая около 15.00 по местному времени (10.00 мск), когда в экстренные службы начали поступать сообщения о происшествии на пищевой фабрике "Фурун Суньлэй". Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь человек, семь - без сознания, один человек был в сознании, его немедленно направили в больницу для оказания необходимой помощи."По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск) пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания", - говорится в сообщении властей.Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, к настоящему моменту удалось установить, что находившие на фабрике люди могли отравиться токсичным газом во время проводимых там ремонтно-строительных работ.
https://ria.ru/20210524/gaz-1733694771.html
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сычуань, пекин, китай, в мире

На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом

05:56 25.05.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, двое остаются без сознания в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, говорится в заявлении правительства уезда Чаннин городского округа Ибинь.
Инцидент произошел 24 мая около 15.00 по местному времени (10.00 мск), когда в экстренные службы начали поступать сообщения о происшествии на пищевой фабрике "Фурун Суньлэй". Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь человек, семь - без сознания, один человек был в сознании, его немедленно направили в больницу для оказания необходимой помощи.
"По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск) пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания", - говорится в сообщении властей.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, к настоящему моменту удалось установить, что находившие на фабрике люди могли отравиться токсичным газом во время проводимых там ремонтно-строительных работ.
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