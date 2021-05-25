https://ria.ru/20210525/otravlenie-1733755427.html

На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом

На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом - РИА Новости, 25.05.2021

На пищевой фабрике в Китае пять человек погибли при отравлении газом

Пять человек погибли, двое остаются без сознания в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань на... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T05:56

2021-05-25T05:56

2021-05-25T05:56

сычуань

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, двое остаются без сознания в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, говорится в заявлении правительства уезда Чаннин городского округа Ибинь.Инцидент произошел 24 мая около 15.00 по местному времени (10.00 мск), когда в экстренные службы начали поступать сообщения о происшествии на пищевой фабрике "Фурун Суньлэй". Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь человек, семь - без сознания, один человек был в сознании, его немедленно направили в больницу для оказания необходимой помощи."По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск) пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания", - говорится в сообщении властей.Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, к настоящему моменту удалось установить, что находившие на фабрике люди могли отравиться токсичным газом во время проводимых там ремонтно-строительных работ.

https://ria.ru/20210524/gaz-1733694771.html

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сычуань, пекин, китай, в мире