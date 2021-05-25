https://ria.ru/20210525/otpusk-1733756220.html

Россияне рассказали о планах на отпуск

Россияне рассказали о планах на отпуск - РИА Новости, 25.05.2021

Россияне рассказали о планах на отпуск

Большинство граждан этим летом хотят отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам России, выяснилось в ходе исследования сервисов... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T06:36

2021-05-25T06:36

2021-05-25T06:43

туризм

работа.ру

россия

андрей кузин

москва

краснодар

анапа

отдых

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Большинство граждан этим летом хотят отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам России, выяснилось в ходе исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервисы опросили несколько тысяч жителей России. Более половины из них (54%) вообще не собираются в отпуск этим летом. Остальных спросили, когда и куда они отправятся.Больше всего путешественников хотят провести отпуск в Москве или Московской области (14% опрошенных). Еще 12% жителей России намерены отдыхать в городах Крыма. Каждый десятый отправится в отпуск в Сочи, а 7% участников исследования будут отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% опрошенных указали в качестве места отдыха Анапу, 4% - Краснодар, а 2% - Геленджик.Более четверти респондентов (26%) отправятся в отпуск на автомобиле, четверть опрошенных - на самолете. Еще 19% респондентов указали, что доберутся до места отдыха на электричке или поезде, а 18% останутся на месте. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что доберутся до места отдыха пешком."Перед летним автопутешествием необходимо проверить уровень жидкостей в авто, убедиться в исправности световых приборов и заглянуть в автомобильную аптечку: она должна быть полностью укомплектована. С собой нужно взять буксировочный трос, фонарь и "запаску", а также все для ее установки", - посоветовал финансовый директор "СберАвто" Андрей Кузин.

https://ria.ru/20210525/polety-1733747797.html

https://ria.ru/20210525/otpusk-1733640617.html

россия

москва

краснодар

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, россия, андрей кузин, москва, краснодар, анапа, отдых