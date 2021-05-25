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Туризм
https://ria.ru/20210525/otdykh-1733791977.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отдых
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отдых - РИА Новости, 25.05.2021
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отдых
Россияне хотят потратить на летний отдых около 40 тысяч рублей в этом году, в 2020 году речь шла о почти 50 тысячах рублей, заявил директор по работе с органами РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:14
2021-05-25T12:14
туризм
россия
вциом
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне хотят потратить на летний отдых около 40 тысяч рублей в этом году, в 2020 году речь шла о почти 50 тысячах рублей, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Главная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.По словам Родина, россияне планируют потратить во время летнего отдыха в 2021 году 40022 рубля, в то время как в прошлом году респонденты предусматривали на эти цели 49500 рублей.При этом более трети россиян (36%) специально откладывали деньги, копили на летний отдых, почти треть респондентов планируют оплатить поездку из текущих средств.Родин также отметил, что в этом году в 1,5 раза увеличилась доля россиян, хорошо информированных о государственной программе "туристический кешбэк". Сегодня она составляет 31%, в то время как в 2020 году о программе хорошо знали только 19%.В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность – 2,5%.
https://ria.ru/20210525/otpusk-1733756220.html
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россия, вциом, общество

ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отдых

12:14 25.05.2021
 
© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне хотят потратить на летний отдых около 40 тысяч рублей в этом году, в 2020 году речь шла о почти 50 тысячах рублей, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Главная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.
По словам Родина, россияне планируют потратить во время летнего отдыха в 2021 году 40022 рубля, в то время как в прошлом году респонденты предусматривали на эти цели 49500 рублей.
При этом более трети россиян (36%) специально откладывали деньги, копили на летний отдых, почти треть респондентов планируют оплатить поездку из текущих средств.
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Родин также отметил, что в этом году в 1,5 раза увеличилась доля россиян, хорошо информированных о государственной программе "туристический кешбэк". Сегодня она составляет 31%, в то время как в 2020 году о программе хорошо знали только 19%.
В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность – 2,5%.
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