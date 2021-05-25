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В Армении опровергли сообщения об обстреле на границе с Азербайджаном

В Армении опровергли сообщения об обстреле на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 25.05.2021

В Армении опровергли сообщения об обстреле на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении опровергло слухи об обстрелах рядом с городом Сисиан Сюникской области, расположенным на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:51

2021-05-25T17:51

2021-05-25T18:56

ара айвазян

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никол пашинян

минобороны армении

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло слухи об обстрелах рядом с городом Сисиан Сюникской области, расположенным на границе с Азербайджаном."Распространяемая информация об обстрелах со стороны противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и якобы раненых в результате этого с армянской стороны не подтверждаются. На этом участке границы инцидентов не зафиксировано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее минобороны Армении сообщили о гибели армянского военного в результате обстрелов с азербайджанской стороны на приграничном участке близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

россия

азербайджан

армения

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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире