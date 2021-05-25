https://ria.ru/20210525/obstrel-1733844560.html

Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными

Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными - РИА Новости, 25.05.2021

Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными

Минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:13

2021-05-25T16:13

2021-05-25T17:31

ара айвазян

россия

никол пашинян

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армения

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в мире

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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший.По данным газеты "Жоховурд" ("Народ"), во время потасовки между армянскими и азербайджанскими военными представитель ВС Азербайджана открыл огонь, смертельно ранив армянского военного.В Минобороны позднее подтвердили, что в результате перестрелки погиб младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

россия

азербайджан

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