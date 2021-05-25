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Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными
Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными - РИА Новости, 25.05.2021
Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными
Минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:13
2021-05-25T17:31
ара айвазян
россия
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азербайджан
армения
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в мире
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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший.По данным газеты "Жоховурд" ("Народ"), во время потасовки между армянскими и азербайджанскими военными представитель ВС Азербайджана открыл огонь, смертельно ранив армянского военного.В Минобороны позднее подтвердили, что в результате перестрелки погиб младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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ара айвазян, россия, никол пашинян, одкб, минобороны армении, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Армения заявила об обстреле границы азербайджанскими военными

16:13 25.05.2021 (обновлено: 17:31 25.05.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший.

"Примерно в 14:20 (13:20 мск) 25 мая был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия на приграничном участке близ села Верин Жоржа Гегаркунинской области. В частности, противник произвел очереди по направлению армянских позиций. Обстоятельства инцидента уточняются", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным газеты "Жоховурд" ("Народ"), во время потасовки между армянскими и азербайджанскими военными представитель ВС Азербайджана открыл огонь, смертельно ранив армянского военного.
В Минобороны позднее подтвердили, что в результате перестрелки погиб младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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