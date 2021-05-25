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Американские военные обнаружили под водой странные движущиеся объекты
Американские военные обнаружили под водой странные движущиеся объекты - РИА Новости, 25.05.2021
Американские военные обнаружили под водой странные движущиеся объекты
Военно-морской флот США обнаружил под водой загадочные "быстродвижущиеся объекты", объяснение которым не смогли дать ни эксперты, ни современные технологии,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:42
2021-05-25T19:13
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военно-морской флот США обнаружил под водой загадочные "быстродвижущиеся объекты", объяснение которым не смогли дать ни эксперты, ни современные технологии, пишет The Mirror.По информации СМИ, неопознанные объекты зафиксировали с помощью гидролокаторов. Время и место не уточняются.Эти данные появились через неделю после публикации видео, на котором рядом с кораблем USS Omaha американских ВМС заметили некий черный объект. По данным издания, Пентагон подтвердил, что это произошло в 2019 году.Как уточняет The Mirror, кадры попали в Сеть на фоне официального расследования, отчет по которому директор Национальной разведки Джеймс Вулси и другие ведомства США должны представить конгрессу в июне.Ранее Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО. По его словам, встречи засекречены, однако в последнее время Вашингтон изменил подход и начал более открыто обсуждать эту тему.
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вашингтон (город), джеймс вулси, вмф сша, космос - риа наука, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире

Американские военные обнаружили под водой странные движущиеся объекты

16:42 25.05.2021 (обновлено: 19:13 25.05.2021)
 
© Jeremy Corbell/TwitterСкриншот видео от Центра боевой информации USS Omaha
Скриншот видео от Центра боевой информации USS Omaha
© Jeremy Corbell/Twitter
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военно-морской флот США обнаружил под водой загадочные "быстродвижущиеся объекты", объяснение которым не смогли дать ни эксперты, ни современные технологии, пишет The Mirror.
По информации СМИ, неопознанные объекты зафиксировали с помощью гидролокаторов. Время и место не уточняются.
Эти данные появились через неделю после публикации видео, на котором рядом с кораблем USS Omaha американских ВМС заметили некий черный объект. По данным издания, Пентагон подтвердил, что это произошло в 2019 году.
Как уточняет The Mirror, кадры попали в Сеть на фоне официального расследования, отчет по которому директор Национальной разведки Джеймс Вулси и другие ведомства США должны представить конгрессу в июне.
Ранее Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО. По его словам, встречи засекречены, однако в последнее время Вашингтон изменил подход и начал более открыто обсуждать эту тему.
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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