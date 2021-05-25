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В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов

В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 25.05.2021

В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов

Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:43

2021-05-25T17:43

2021-05-25T18:22

черное море

туапсинский нпз

роснефть

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

туапсе

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Во вторник ГУМЧС по Кубани сообщило о произошедшем накануне разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе в связи с инцидентом введен режим повышенной готовности. Отдел туапсинского Росприроднадзора взял пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. Сообщалось, что ПДК в воздухе пока не превышены, ведется мониторинг акватории загрязненных участков с применением беспилотников."Роснефть" опубликовала на своем сайте заявление о том, что ни сама компания, ни ее дочерние общества не были источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе нефтепродуктами."Ни "Роснефть", ни ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе. Напротив, предприятия "Роснефти" - Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал - оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории", - говорится в сообщении нефтяной компании.Уточняется, что компанией также была организована установка многоступенчатых боновых заграждений, а также сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды.

черное море

туапсе

краснодарский край

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Устранение последствий разлива нефти на пляже в Туапсе Власти сообщают, что в результате происшествия животные не пострадали. По данным МЧС, новых пятен в акватории порта нет, а те, которые были, ликвидированы. По факту загрязнения управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело, а СК начал проверку. 2021-05-25T17:43 true PT1M15S

Разлив нефтепродуктов у берегов Туапсе В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берегов города ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия. Накануне, 24 мая, при обследовании акватории Черного моря в 790 метрах от берега обнаружили нефтесодержащую жидкость. 2021-05-25T17:43 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, черное море, туапсинский нпз, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), туапсе, краснодарский край, происшествия