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В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов
В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 25.05.2021
В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов
Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:43
2021-05-25T18:22
черное море
туапсинский нпз
роснефть
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
туапсе
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Во вторник ГУМЧС по Кубани сообщило о произошедшем накануне разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе в связи с инцидентом введен режим повышенной готовности. Отдел туапсинского Росприроднадзора взял пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. Сообщалось, что ПДК в воздухе пока не превышены, ведется мониторинг акватории загрязненных участков с применением беспилотников."Роснефть" опубликовала на своем сайте заявление о том, что ни сама компания, ни ее дочерние общества не были источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе нефтепродуктами."Ни "Роснефть", ни ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе. Напротив, предприятия "Роснефти" - Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал - оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории", - говорится в сообщении нефтяной компании.Уточняется, что компанией также была организована установка многоступенчатых боновых заграждений, а также сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды.
черное море
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Устранение последствий разлива нефти на пляже в Туапсе
Власти сообщают, что в результате происшествия животные не пострадали. По данным МЧС, новых пятен в акватории порта нет, а те, которые были, ликвидированы. По факту загрязнения управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело, а СК начал проверку.
2021-05-25T17:43
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Разлив нефтепродуктов у берегов Туапсе
В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берегов города ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия. Накануне, 24 мая, при обследовании акватории Черного моря в 790 метрах от берега обнаружили нефтесодержащую жидкость.
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видео, черное море, туапсинский нпз, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), туапсе, краснодарский край, происшествия
В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
2021-05-25T17:43
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В Туапсе ликвидировали масляные пятна после разлива нефтепродуктов

17:43 25.05.2021 (обновлено: 18:22 25.05.2021)
 
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Все масляные пятна в акватории Черного моря у берегов Туапсе, образовавшиеся в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Во вторник ГУМЧС по Кубани сообщило о произошедшем накануне разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе в связи с инцидентом введен режим повышенной готовности. Отдел туапсинского Росприроднадзора взял пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. Сообщалось, что ПДК в воздухе пока не превышены, ведется мониторинг акватории загрязненных участков с применением беспилотников.
"По состоянию на 15.20 все масляные пятна ликвидированы, силами и средствами будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории Черного моря", - сообщила пресс-служба ГУМЧС.
"Роснефть" опубликовала на своем сайте заявление о том, что ни сама компания, ни ее дочерние общества не были источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе нефтепродуктами.
"Ни "Роснефть", ни ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе. Напротив, предприятия "Роснефти" - Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал - оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории", - говорится в сообщении нефтяной компании.
Уточняется, что компанией также была организована установка многоступенчатых боновых заграждений, а также сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды.
 
Черное мореТуапсинский НПЗРоснефтьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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