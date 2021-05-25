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Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году - РИА Новости, 25.05.2021
Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:32
2021-05-25T03:29
россия
цены на нефть
алексей кудрин
счетная палата рф
москва
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.По его словам, доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать."Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно. В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ. Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах", - добавил Кудрин.
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россия, цены на нефть, алексей кудрин, счетная палата рф, москва, экономика

Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году

02:32 25.05.2021 (обновлено: 03:29 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.

"В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза", - сказал Кудрин в интервью газете "Известия".

По его словам, доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать.
"Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно. В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ. Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах", - добавил Кудрин.
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РоссияЦены на нефтьАлексей КудринСчетная палата РФМоскваЭкономика
 
 
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