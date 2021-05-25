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Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году - РИА Новости, 25.05.2021
Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:32
2021-05-25T02:32
2021-05-25T03:29
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.По его словам, доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать."Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно. В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ. Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах", - добавил Кудрин.
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