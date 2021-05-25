https://ria.ru/20210525/natsizm-1733818224.html

Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом

Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом - РИА Новости, 25.05.2021

Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом

Министр по иностранным и европейским делам Республики Мальта Эварист Бартоло заявил, что нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне и принижать... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:05

2021-05-25T14:05

2021-05-25T14:05

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Министр по иностранным и европейским делам Республики Мальта Эварист Бартоло заявил, что нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне и принижать роль России в победе над нацизмом."Если мы хотим учиться на уроках истории, не повторять её ошибок, мы должны правильно подходить к оценке Второй мировой войны. Мы не можем фальсифицировать трагические уроки, которые были извлечены из Второй мировой войны", - заявил Бартоло на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи."Нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне. Абсолютно бессмысленно и нечестно принижать важную роль, которую сыграла Россия в победе над нацизмом, который представлял угрозу для всей планеты", - отметил он.Бартоло рассказал ранее во вторник, что в ходе визита в Санкт-Петербург почтил память ленинградцев, погибших в блокаду во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716885.html

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