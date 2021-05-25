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В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты
В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты - РИА Новости, 25.05.2021
В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты
Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:43
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиница "Космос". Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, эвакуация людей пока не проводится.Волна "минирований" прокатилась по городам России в конце 2019 года. С тех пор суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты

11:43 25.05.2021 (обновлено: 12:16 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтворки турникета на станции метро в Москве
Створки турникета на станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиница "Космос". Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, эвакуация людей пока не проводится.
Волна "минирований" прокатилась по городам России в конце 2019 года. С тех пор суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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