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В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты
В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты - РИА Новости, 25.05.2021
В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты
Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:43
2021-05-25T11:43
2021-05-25T12:16
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москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиница "Космос". Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, эвакуация людей пока не проводится.Волна "минирований" прокатилась по городам России в конце 2019 года. С тех пор суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия