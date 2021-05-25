https://ria.ru/20210525/moskva-1733786759.html

В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты

В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты - РИА Новости, 25.05.2021

В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты

Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:43

2021-05-25T11:43

2021-05-25T12:16

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после получения сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиница "Космос". Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, эвакуация людей пока не проводится.Волна "минирований" прокатилась по городам России в конце 2019 года. С тех пор суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия