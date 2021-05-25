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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210525/morozhenoe-1733845998.html
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область - РИА Новости, 25.05.2021
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область
Около 30% всего мороженого в России производит Московская область, в этом году за лето регион планирует произвести свыше 25 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:20
2021-05-25T16:21
новости подмосковья
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 30% всего мороженого в России производит Московская область, в этом году за лето регион планирует произвести свыше 25 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.
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россия, московская область (подмосковье)

Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область

16:20 25.05.2021 (обновлено: 16:21 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике
Мороженое в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 30% всего мороженого в России производит Московская область, в этом году за лето регион планирует произвести свыше 25 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Порядка 30% мороженого в РФ производит Московская область… За три летних месяца текущего года в Подмосковье планируется произвести более 20-25 тысяч тонн мороженого. Это - порядка 200 миллионов штук весом 80-120 грамм", - говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.
"Указанные объемы лакомства планируется достигнуть за счет деятельности пяти самых крупных основных производителей мороженого в Подмосковье, таких как "Чистая линия", "Лагуна Койл", "Фронери русс", "Богородский хладокомбинат" и "Дмитровский молочный завод", - отметил Воскресенский.
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