https://ria.ru/20210525/morozhenoe-1733845998.html
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область - РИА Новости, 25.05.2021
Порядка 30 процентов мороженого в России производит Московская область
Около 30% всего мороженого в России производит Московская область, в этом году за лето регион планирует произвести свыше 25 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:20
2021-05-25T16:20
2021-05-25T16:21
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 30% всего мороженого в России производит Московская область, в этом году за лето регион планирует произвести свыше 25 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.
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