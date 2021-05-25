В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:42 25.05.2021 (обновлено: 11:02 25.05.2021)
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Китай призывает все стороны к сдержанности и не допущению эскалации вокруг ситуации с экстренно севшим в минском аэропорту самолетом Ryanair, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. К настоящему моменту обстоятельства инцидента все еще неясны. Прежде чем будут установлены факты и истинная картина (произошедшего – ред.), все стороны должны проявлять сдержанность и избегать эскалации", - заявил дипломат.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.