https://ria.ru/20210525/mid-1733776209.html

В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2021

В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Китай призывает все стороны к сдержанности и не допущению эскалации вокруг ситуации с экстренно севшим в минском аэропорту самолетом Ryanair, заявил на брифинге РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:42

2021-05-25T10:42

2021-05-25T11:02

чжао лицзянь

вильнюс

политика

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мид кнр

китай

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733661014_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_35745f962cbf62b4c47d09ee426830a1.jpg

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Китай призывает все стороны к сдержанности и не допущению эскалации вокруг ситуации с экстренно севшим в минском аэропорту самолетом Ryanair, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

вильнюс

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, вильнюс, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид кнр, китай, белоруссия, в мире