https://ria.ru/20210525/mgpu-1733277199.html

Иностранный язык для особенных детей: шпаргалка для учителя

Иностранный язык для особенных детей: шпаргалка для учителя - РИА Новости, 25.05.2021

Иностранный язык для особенных детей: шпаргалка для учителя

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали модульную программу повышения квалификации учителей иностранного языка, работающих РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:00

2021-05-25T09:00

2021-05-25T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мгпу

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали модульную программу повышения квалификации учителей иностранного языка, работающих в инклюзивном классе. В программе сформулированы дополнительные профессиональные компетенции педагога, необходимые для успешной работы с детьми с особыми образовательными потребностями, связанными с ограничениями возможностями здоровья (слух, зрение, работа опорно-двигательного аппарата). Исследование опубликовано в журнале Integration of Education.Специалисты МГПУ провели анкетирование, которое свидетельствует о том, что педагогам не хватает знаний и навыков, необходимых для работы в инклюзивном классе. Так, например, многие респонденты отметили отсутствие у них психологических знаний, которые могли бы помочь справиться с неожиданным поведением учеников. Кроме того, некоторые учителя посетовали на то, что им трудно обсуждать способности учеников с особыми образовательными потребностями к обучению с их родителями.В ходе опроса учителя обозначили трудности при обучении особенных детей: "более медленный темп усвоения предмета", "неожиданная реакция учащегося на материал, представленный учителем", "отрицательная реакция ученика на длинные слова", "нежелание ученика выполнять задание, даже если его физические недостатки не мешают ему это делать".Все это, по мнению ученых МГПУ, указывает на необходимость совершенствования традиционных программ профессиональной подготовки, реализуемых в педагогических вузах.В программе прописано, что преподаватель должен применять альтернативные способы организации учебного содержания (в учебных единицах), чтобы сделать языковой контекст более актуальным для учащихся.Учителям рекомендовано включать различные поддерживающие стратегии для учащихся, повторять материал несколько раз и продлевать время для формулирования ответов. Программа подразумевает, что педагоги должны уметь планировать групповую, командную и индивидуальную работу всех учащихся, а также знать, как их поддерживать и поощрять."Деятельность преподавателя перед началом работы предполагает владение информацией о мотивации учащихся, разъяснение ожидаемых результатов, индивидуальный инструктаж каждого изучающего иностранный язык", ‒ говорится в исследовании.Ученые также указали на то, что при непосредственной работе важно осуществлять мониторинг прогресса в изучении иностранного языка, выявлять трудности, давать облегчающие инструкции, вносить изменения в учебные материалы с учетом особых потребностей, развивать социальные навыки учащихся с помощью иностранного языка.При оценке результатов учителям рекомендовано регистрировать степень прогресса в достижении как краткосрочных, так и долгосрочных образовательных целей; обсуждать результаты с родителями или опекунами, а также анализировать данные для понимания прогресса учащихся. Кроме того, в модульной программе подчеркивается важность интеграции лучших мировых практик инклюзивного преподавания иностранных языков в местную образовательную среду и продвижение программы повышения квалификации учителей."Мы разработали критерии оценки качества освоения нашей программы, включающие тестовые задания для педагогов и кейсы по решению конкретной методической или организационной задачи", – добавила Татьяна Макарова.По словам экспертов, разработанная модульная программа должна стать неотъемлемой частью методической и психолого-педагогической подготовки учителя иностранного языка на уровне бакалавриата и магистратуры.

https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html

https://ria.ru/20210413/mgpu-1727537334.html

https://sn.ria.ru/20210205/minprosvescheniya-1596210014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу