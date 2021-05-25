Меркель призвала к диалогу с Россией
17:47 25.05.2021 (обновлено: 18:17 25.05.2021)
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что призвала в ходе обсуждения на саммите ЕС в понедельник к диалогу с Россией.
"Можно иметь разные мнения, но все-таки говорить и встречаться. Я делаю это с российским президентом. Вчера на дискуссии о России (в рамках саммита ЕС) я также призвала к тому, чтобы мы делали это как ЕС в целом. Поскольку наши европейские интересы мы можем представить в разговоре с российским президентом лучше, чем это сделает американский президент", - сказала Меркель журналистам по итогам саммита.
Она добавила, что "была бы очень рада, если бы такая встреча (между президентами США и России) состоялась".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.