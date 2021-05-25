https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html

Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле

Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле - РИА Новости, 25.05.2021

Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле

Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:54

2021-05-25T02:54

2021-05-25T03:16

евровидение — 2021

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

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европа

италия

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись иностранцы."Казалось бы — враги", — пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант.По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России."И круто, что мы эти стереотипы разбивали там", — добавила Манижа.Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.

https://ria.ru/20210525/evrovidenie-1733749861.html

https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733583158.html

россия

европа

италия

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, европа, италия, общество