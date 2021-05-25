Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле
02:54 25.05.2021 (обновлено: 03:16 25.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись иностранцы.
"Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня", — сказала Манижа.
"Казалось бы — враги", — пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант.
По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России.
"И круто, что мы эти стереотипы разбивали там", — добавила Манижа.
Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы.
"И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: ""Русская женщина" (песня "Russian Woman". — Прим. ред.) помогает мне встать и делать то, что я хочу"", — рассказала Манижа.
Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.