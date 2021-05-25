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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html
Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле
Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле - РИА Новости, 25.05.2021
Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле
Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:54
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись иностранцы."Казалось бы — враги", — пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант.По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России."И круто, что мы эти стереотипы разбивали там", — добавила Манижа.Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.
https://ria.ru/20210525/evrovidenie-1733749861.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, европа, италия, общество

Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле

02:54 25.05.2021 (обновлено: 03:16 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", как к ней на самом деле отнеслись иностранцы.
"Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня", — сказала Манижа.
"Казалось бы — враги", — пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант.
По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России.
"И круто, что мы эти стереотипы разбивали там", — добавила Манижа.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы.

"И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: ""Русская женщина" (песня "Russian Woman". — Прим. ред.) помогает мне встать и делать то, что я хочу"", — рассказала Манижа.

Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.
Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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