https://ria.ru/20210525/mali-1733828981.html

Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства

Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства - РИА Новости, 25.05.2021

Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства

Посольство РФ в республике Мали следит за ситуацией после ареста временного президента страны и премьер-министра, проверенной информации о причинах этого шага... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:49

2021-05-25T14:49

2021-05-25T15:01

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство РФ в республике Мали следит за ситуацией после ареста временного президента страны и премьер-министра, проверенной информации о причинах этого шага военных нет, заявили РИА Новости в дипмиссии."Следим за развитием ситуации. Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает", - сказал представитель дипмиссии.Он отметил, что обстановка в столице Мали и ее окрестностях остается спокойной."В городе открыты магазины, работает общественный транспорт, функционирует аэропорт", - сказал собеседник агентства."Охрана посольства в штатном режиме обеспечивается подразделениями полиции Мали. Безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает",- заявили в дипмиссии.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.

https://ria.ru/20210201/perevoroty-1595457555.html

https://ria.ru/20210525/mali-1733773867.html

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бамако, россия, мали, в мире