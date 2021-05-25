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Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства
Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства - РИА Новости, 25.05.2021
Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства
Посольство РФ в республике Мали следит за ситуацией после ареста временного президента страны и премьер-министра, проверенной информации о причинах этого шага... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:49
2021-05-25T15:01
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство РФ в республике Мали следит за ситуацией после ареста временного президента страны и премьер-министра, проверенной информации о причинах этого шага военных нет, заявили РИА Новости в дипмиссии."Следим за развитием ситуации. Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает", - сказал представитель дипмиссии.Он отметил, что обстановка в столице Мали и ее окрестностях остается спокойной."В городе открыты магазины, работает общественный транспорт, функционирует аэропорт", - сказал собеседник агентства."Охрана посольства в штатном режиме обеспечивается подразделениями полиции Мали. Безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает",- заявили в дипмиссии.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.
https://ria.ru/20210201/perevoroty-1595457555.html
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бамако, россия, мали, в мире

Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства

14:49 25.05.2021 (обновлено: 15:01 25.05.2021)
 
© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство РФ в республике Мали следит за ситуацией после ареста временного президента страны и премьер-министра, проверенной информации о причинах этого шага военных нет, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Следим за развитием ситуации. Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает", - сказал представитель дипмиссии.
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Он отметил, что обстановка в столице Мали и ее окрестностях остается спокойной.
"В городе открыты магазины, работает общественный транспорт, функционирует аэропорт", - сказал собеседник агентства.
"Охрана посольства в штатном режиме обеспечивается подразделениями полиции Мали. Безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает",- заявили в дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
10:26
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.
 
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